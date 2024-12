Jéssica Chagas Medeiros e os seis filhos — Bernardo, Abraão, Elieber, Monique, Jasmine e Aruna — estão sendo procurados pelos familiares. Segundo Douglas Alves, conhecido como Douglas Liderança e amigo da família, os sete foram vistos pela última vez na segunda-feira (2/12), em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, onde moram.





Douglas informa que Jéssica tem cerca de 30 anos e que os filhos são todos crianças. Ele ressalta que ela não deu qualquer indício ou informação sobre uma possível viagem ou fuga.

Jéssica vive no Bairro Frei Dimas, em Teófilo Otoni, com as crianças e o marido, que está viajando e se encontra “desesperado” com o desaparecimento. Segundo Douglas, ao tentarem ligar para o telefone dela, os familiares recebem a mensagem de que está fora de área.





O amigo da família afirma que Jéssica não apresenta transtornos mentais ou problemas de saúde.

Douglas relata que os familiares já buscaram informações em hospitais e na rodoviária de Teófilo Otoni, mas não tiveram sucesso em localizar Jéssica. Ele também mencionou que a mãe da mulher pretendia registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta sexta-feira (6/12), mas não sabe se a medida foi efetivamente tomada.

O Estado de Minas procurou a Polícia Civil para verificar se a corporação foi notificada sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento da publicação.



Informações que possam ajudar a localizar Jéssica e seus filhos podem ser comunicadas a Douglas pelo telefone: (33) 98826-4958.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges