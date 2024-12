Moradores da região comunicaram à Polícia Militar de Paraguaçu que havia alguém morto no local

Um jovem de 24 anos foi achado morto em uma lagoa na zona rural do município de Paraguaçu, no Sul de Minas Gerais, neste sábado (30/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que estava desaparecida desde sexta-feira (29/11), foi achada boiando nas águas no início da tarde de hoje. O corpo estava a 50 metros da margem.

Moradores da região comunicaram à Polícia Militar de Paraguaçu que havia alguém morto no local. Os militares, então, ligaram para os bombeiros para solicitar apoio no resgate do corpo.

Até o fechamento desta publicação, o Corpo de Bombeiros não havia informado as circunstâncias da morte.

A Polícia Civil esteve no local e liberou a remoção do corpo após a conclusão do trabalho preliminar de perícia. O caso está sendo investigado.

