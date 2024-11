A empresa Uber irá oferecer viagens gratuitas para locais de Belo Horizonte que celebrem a cultura e histórias negras no período de 14 a 24 de novembro. A ação tem como motivo as celebrações do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, próxima quarta-feira.





A curadoria dos espaços foi realizada em conjunto com a startup de turismo focada na população negra Diáspora Black. O objetivo da campanha, feita desde 2022, é "convidar as pessoas para conhecer lugares que estão construindo e celebrando a ancestralidade no presente", conta a gerente de comunicação corporativa da Uber, Cristiane Costa.





Como participar





Para ter acesso à promoção, os usuários devem inserir o código ‘CulturaNegraBHL24’ no aplicativo da Uber antes de solicitar a viagem. O desconto é limitado a R$ 20 por corrida e só será válido para os locais escolhidos pela plataforma. Confira a lista completa:





- Muquifu (rua Santo Antônio do Monte, 708, Estrela);

- Afro Galpão (avenida Dom Pedro II, 2.725, Alto Caiçaras);

- Casa Mojubá (rua Mármore, 817, Santa Tereza);

- 3 Pretos Bar (avenida Dom Pedro II, 3.608, Jardim Montanhês).





Antônio Pita, co-fundador da Diáspora Black, disse que “a campanha fomenta o reconhecimento de espaços e empreendimentos negros voltados para valorizar nossa existência, cultura e coletividade”. Além disso, o executivo entende que a promoção dá maior visibilidade e fomenta o consumo dos espaços voltados para a população negra ao redor da cidade.





Uber fará campanha educativa

Além das viagens gratuitas, a plataforma promove conteúdos educativos antirracista dentro do aplicativo de caronas. Com isso, a Uber pretende reforçar o seu guia da comunidade e comportamentos que não serão tolerados durante a corrida.