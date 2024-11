Grande Otelo protagoniza longa de Joaquim Pedro de Andrade que será exibido no Cine Humberto Mauro

“Macunaíma” (1968), estrelado por Grande Otelo (1915-1993) e dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, é o filme que será exibido na Sessão da Meia-Noite, desta sexta-feira (15/11) para sábado (16/11), no Cine Humberto Mauro (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro).

Considerado um marco do cinema brasileiro, o longa é adaptação da obra homônima de Mário de Andrade, publicada em 1920 e marco do modernismo literário.

A narrativa acompanha o personagem-título pelo país. Ao longo de suas aventuras, Macunaíma enfrenta diversas situações que revelam as desigualdades sociais e as nuances culturais do Brasil, enquanto busca sua felicidade.

O filme apresenta uma crítica ácida e poética ao explorar a riqueza e a complexidade da cultura brasileira por meio de um olhar irônico e cômico.

A exibição do longa integra a mostra “Drummond e o cinema”. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados exclusivamente na plataforma Eventim, a partir do meio-dia desta sexta-feira (15/11). Informações: (31) 3236-7307 e no site da Fundação Clóvis Salgado.