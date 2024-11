Isis Medeiros esteve recentemente em Londres acompanhando lideranças indígenas no julgamento do caso do rompimento da barragem em Mariana, em 2015

A fotojornalista e documentarista mineira Isis Medeiros é a convidada do Foto em Pauta, idealizado pelo fotógrafo e produtor cultural Eugênio Sávio. Comemorando 20 anos, o projeto será realizado nesta quinta-feira (14/11), às 19h, no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, na Lagoinha. Além de bate-papo, haverá projeção dos trabalhos realizados por Isis.





Reconhecida por sua trajetória no campo da fotografia documental e das questões ambientais, a fotojornalista abordará sua experiência profissional e sua atuação em projetos de impacto social e ambiental. Ela ressalta que será um momento de apresentação de vários trabalhos fotográficos de sua autoria.



“Fui convidada para apresentar um trabalho fotográfico que venho fazendo ao longo dos últimos nove anos. Será um trabalho documental focado em questões ambientais, especialmente na questão da mineração. Acompanho comunidades, territórios e pessoas que foram impactadas por desastres ambientais e também por aqueles causados pela mineração”, destaca a fotógrafa.



Tragédia em Mariana

Isis acompanhou de perto o drama após o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em novembro de 2015. A cobertura da tragédia foi o primeiro trabalho da documentarista.

“Agora estou acompanhando também o caso na Inglaterra, país no qual estive recentemente para cobrir o início do julgamento. Vou apresentar um pouco desse trabalho no Foto em Pauta. Acompanho da mesma forma o caso Brumadinho (rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019) e em outras comunidades que estão sendo evacuadas, ou seja, afetadas pela mineração, principalmente no Quadrilátero Ferrífero, próximo a BH.”



A fotógrafa acrescenta que o trabalho documental, feito em comunidades tradicionais, especialmente quilombolas e indígenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que foram impactadas recentemente pela mineração, também será apresentado no evento de hoje a noite.



“Será um apanhado geral de trabalhos que venho fazendo há alguns anos. Estou preparando também um momento especial com algumas dessas pessoas que participam desse trabalho documental e que estarão presentes ao evento. Teremos também a apresentação de um curta-metragem”, avisa.



Pataxós

Um dos trabalhos apresentados hoje será de uma comunidade pataxó atingida pela barragem de Brumadinho. “É a história da aldeia. É um pouco da história do povo pataxó em Minas Gerais, com a perspectiva deles sobre essa tragédia que os atingiu.”

Curador do Foto em Pauta, Eugênio Sávio destaca a participação de Isis Medeiros. “É muito legal tê-la no nosso projeto, porque é uma pessoa que está em evidência, tem toda uma história importante na militância e na questão mineral. Acabou de voltar de Londres e estamos curiosos para saber o que aconteceu lá. Ela faz um trabalho sensível, delicado, que olha muito para as pessoas, para as vítimas, com sensibilidade e delicadeza.”



Segundo o fotógrafo, o projeto está se deslocando para outras regiões da cidade. “Estamos indo para onde havia menos programação nossa. Historicamente, a gente está fazendo essa edição na Lagoinha com a Isis e outra, na terça-feira (19/11), na Região do Morro do Papagaio, na Vila Santa Rita de Cássia, com o Patrick Arley.”



FOTO EM PAUTA – ISIS MEDEIROS



Projeção de trabalhos e bate-papo com a fotojornalista e documentarista. Nesta quinta (14/11), às 19h, no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira (Av. Antônio Carlos, 821 – Lagoinha). Entrada gratuita. Informações: (31) 3277-6077.