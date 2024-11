Terça-feira (5/11) com tempo nublado e condição e chuva ao longo do dia em Minas Gerais

Belo Horizonte e outras 779 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas nesta terça-feira (5/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação de uma massa de ar quente e úmida com a passagem de ventos em níveis baixos e médios na atmosfera provocará instabilidades e chuvas significativas por todo o estado de Minas Gerais, ao longo desta semana.





O dia será de céu nublado e chance de chuva durante o dia, especialmente nas regiões Leste, Sul, Oeste e Triângulo Mineiro. No restante do estado, o “mormaço”, causado pelo excesso de umidade na atmosfera, pode favorecer a ocorrência das pancadas e trovoadas isoladas a partir da tarde. A temperatura máxima no estado pode chegar aos 33ºC, e a mínima prevista é de 13ºC.





Segundo o Inmet, as condições são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 -60 km/h) em pontos isolados das regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba, Metropolitana, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata e Rio Doce.

Em BH o dia será de céu nublado com chuva a qualquer hora e possíveis raios e rajadas de vento ocasionais. De acordo com o alerta da Defesa Civil municipal, a cidade pode registrar um volume entre 20 mm a 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 °C e a máxima de 24 ºC. A umidade relativa do ar gira em torno de 75%, à tarde.

Próximos dias





Na quarta (6) e quinta (7/11) a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. A máxima pode chegar aos 34ºC e a menor temperatura prevista é de 13ºC.

Na capital mineira a previsão é de céu parcialmente encoberto com chance de precipitação. As temperaturas variam entre a mínima de 16ºC e a máxima de 27ºC .

Já na sexta-feira (8/11), pancadas fortes, e trovoadas isoladas podem atingir o Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Os termômetros podem marcar 35ºC nas horas mais quentes do dia.

Belo Horizonte também pode ter pancadas de chuva durante o dia e as temperaturas devem variar entre 17ºC e 28ºC.





Novembro em Minas





Novembro começa com as características da estação chuvosa já estabelecida no estado. As pancadas de chuva típicas de primavera costumam ser frequentes, devido a configuração dos ventos em baixos, médios e altos níveis da atmosfera, aliados com a disponibilidade de umidade. Além disso, a partir deste mês, a configuração da Zona de Convergência do Atlântico (ZCAS) se torna mais recorrente.





A previsão do Inmet para novembro é de chuvas e temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média em Minas, que é de 236,0 mm.