O tombamento de um caminhão que transportava uma carga de polietileno na BR-381 causou um congestionamento de cerca de oito quilômetros, no sentido Belo Horizonte. O acidente aconteceu no quilômetro 772 da BR-381, próximo a Campanha, no Sul de Minas.





O acidente ocorreu por volta de 4h40. O motorista sofreu ferimentos leves e, quando uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PFR) chegou ao local, ele já estava fora do veículo, cambaleante. Foi socorrido, e levado para um hospital em Lavras.





O tráfego, no momento, é feito em uma pista, segundo a PRF. A interdição ocorre na outra faixa e no acostamento. O tráfego no sentido São Paulo é normal.





Betim





Um segundo acidente causou transtorno no tráfego da BR-381, próximo a Betim. Uma carreta carregada de minério de ferro pegou fogo , na altura do quilômetro 489.





Segundo o motorista, de 52 anos, ele percebeu que a carreta estava travando enquanto rodava e decidiu passar para a pista marginal, quando avistou o fogo em uma das rodas. O motorista usou um extintor de incêndio do veículo para tentar apagar as chamas.





Ele conseguiu conter o fogo, debelado totalmente com a chegada do Corpo de Bombeiro. O veículo seguia de Uberaba para Contagem. A carga terá de ser retirada da carreta, o que causa a interdição da marginal da rodovia.

