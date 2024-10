Um integrante da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, foi preso em Curitiba, durante operação das polícias militar de Minas Gerais e do Paraná, na noite desse sábado (26/10). No momento da detenção o homem estava em um carro que faria a escolta do ônibus da torcida que sofreu uma emboscada da organizada Mancha Verde, de torcedores do Palmeiras, que matou uma pessoa e deixou outras 17 feridas, na BR-040, em São Paulo.





De acordo com a PMMG, o homem estava foragido por suspeita de participar de um ataque a integrantes da Galoucura, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana, em 22 de julho deste ano. Na ocasião, cerca de 20 cruzeirenses espancaram uma pessoa, que seria integrante do time rival, Atlético. Imagens divulgadas à época mostram o homem caído no chão após ser atingido por chutes e golpes, aparentemente, de um bastão.





Testemunhas afirmaram que a confusão aconteceu depois de uma partida de futebol entre integrantes da Galoucura. Os torcedores então teriam sido surpreendidos pelos rivais, que souberam do evento. Destaca-se que outros dois envolvidos na ocorrência de Contagem foram presos no dia 09 de agosto, durante operação conjunta entre a PMMG e a PCMG.

Ainda segundo a corporação, o paradeiro do foragido foi descoberto pelo Serviço de Inteligência do Batalhão de Choque. Ele estaria em deslocamento para Curitiba, junto com dois ônibus da organizada, para assistir a partida entre Atlético PR e Cruzeiro. Durante a abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa, mas foi detido. Outros dois envolvidos na ocorrência de Contagem foram presos em 9 de agosto, durante operação conjunta entre a PMMG e a PCMG.