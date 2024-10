“Parabéns para você, nesta data querida”, é essa uma das trilhas sonoras daquele que celebra a nova idade. Há quem diga ser o melhor dia do ano, já outros se agarram ao sentimento nostálgico. Mas não importa qual seja o perfil, a menção ao aniversário acaba aparecendo de um jeito ou de outro, seja por uma mensagem especial ou assoprando as velas em uma comemoração – com “bolo e guaraná. Muito doce pra você”.





Pensando nisso, o Estado de Minas listou alguns lugares criativos para que o dia não seja só mais um marcado pela caneta no calendário.





Restaurantes e bares

Restaurante TripFood Divulgação/TripFood

Um tradicional. Por que não se reunir com a família e amigos para comer, beber e festejar a nova idade? Vários locais em Belo Horizonte oferecem drinks, sobremesas e cortesias para aniversariantes. Como no Trip Food, restaurante que une sabores do mundo em um verdadeiro intercâmbio cultural. No local, com dez pessoas consumindo, o cliente recebe uma garrafa de espumante e um shot para cada convidado, além do registro do momento em polaroid. Já no Ofélia, um bar místico com misturas saborosas e até tiragem de tarô, o presente é um drink do seu signo, seja um libra com café e rum ou um leão banhado a tequila. Além disso, com mais de 20 pessoas vale uma régua de shots.





Ofélia Bar Divulgação/Ofélia Bar

Endereços: Trip Food Sapucaí - Sapucaí, 469 - Floresta

Trip Food Alberto Cintra - Alberto Cintra, 56 - União

Trip Food Pampulha - Av. Portugal, 2440 - Santa Amélia

Ofélia - Rio Grande do Norte, 311 - Funcionários





Karaokê

Karaokê Pixabay

Esse é para soltar a voz. O Calabouço é um bar na capital com uma máquina clássica de karaokê. O lugar pode ser alugado por R$ 60 a hora, independentemente do número de pessoas. Segundo eles, o espaço privado comporta 10 pessoas, mas o externo também recebe mais gente. Portanto, para reservas, eles aceitam cerca de 20 a 30 e os grupos se revezam entre os locais. Como presente, o Calabouço concede 30 minutos a cada duas horas de aluguel. Outro é o Portaria 1959, lá o aniversariante ganha um chope grande ou um drink e, ainda, o karaokê é aberto toda quarta-feira para quem chegar e consumir na casa.





Calabouço

Endereço: Antônio de Albuquerque, 380 - Funcionários

Contato: 31 99241-5939





Portaria 1959

Endereço: Av. Amazonas, 1057 - Centro

Contato: (31) 98228-7916

Ônibus balada

Ônibus balada Divulgação/BoateBus

Prata, dourado e rosa são as cores que caracterizam os ônibus da BoateBus. O cenário é composto por pista de dança, bar, ar-condicionado, banheiro, TV, sofás e iluminação laser e led. Tudo isso dentro do veículo que vira festa. O público de aniversários é tanto infantil quanto jovens e adultos. Já o preço muda de acordo com a data, horário – de 2h a 4h de duração – e forma de pagamento, o orçamento mais barato é de R$ 1.800 e o mais caro R$ 4.500, além dos pacotes de bebidas e alimentação.





Endereço: Padre Júlio Maria, 1050 - Saudade

Contato: 31 3483-2147





Que tal uma sessão de cinema só sua?

Salas de cinema Pixabay

As salas de cinema podem ser totalmente suas. Nas redes de cinemas em BH, cada experiência pode ser projetada para receber um orçamento nos sites, mas o EM solicitou uma média. No Cinemark, por exemplo, os valores variam entre R$ 1.000 e R$ 6.000, já no Cineart entre R$ 1.500 até R$ 3.500. Os preços sofrem mudanças a depender do cinema e da sala, além dos combos de pipoca e bebidas.





O bom e velho conhecido dos belo-horizontinos: Parque Guanabara

Parque Guanabara Leandro Couri/EM





Além do costume de adquirir o cartão Divercard e adicionar o valor de cada brinquedo, o Parque Guanabara também oferece pacotes de aniversário. Eles variam entre R$ 859,90 e R$ 1.144,80, com opções de parcelas, à vista e em diferentes dias da semana. São, no total, três horas para brincar à vontade nos brinquedos, com ressalva aos jogos de habilidades, games e o cine 6D. São 10 pulseiras para os convidados e o aniversariante ganha a sua de cortesia e um “presente surpresa”, que é diversificado entre objetos como canecas, bonés e outros.





Endereço: Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 15 - São Luiz

Contato: 31 3439-7300





Boliche

Boliche Pixabay





Um programa clássico e para todas as idades, pois a emoção de derrubar alguns pinos alinhados ao fundo da pista toma conta. As unidades do Bolixe em Belo Horizonte presenteiam o aniversariante do dia com 30 minutos adicionais ao contratar ao menos uma hora de jogo. Confira o regulamento.





Endereço: Bolixe Del Rey - Shopping Del Rey / Av. Presidente Carlos Luz, 3001, 2º piso, Caiçara

Bolixe Buritis - Shopping Paragem / Av. Professor Mário Werneck, 1360, 3º piso -G5, Buritis

Contato: 31 98953 9265





Terraço do Edifício Acaiaca

25º andar do Edifício Acaiaca Túlio Santos/EM

O 25º andar do Edifício Acaiaca, ícone do centro da cidade, é o lugar certo para apreciar o belo horizonte da capital e, enquanto isso, comemorar a idade que chega. O local pode receber festas com até 150 pessoas e, para reservar, é preciso fazer uma consulta de disponibilidade de datas. O orçamento, conforme os responsáveis, depende do número de pessoas, tipo de evento, idade do aniversariante, mês, dia da semana e período do evento, mas eles sinalizaram uma média de R$ 6 mil.





Endereço: Av. Afonso Pena, 867 - 25° andar - Centro

Contato: +55 31 8402-6758





Escape Room

Escape Room - Mistério Pirata Divulgação/EscapeBH

O Escape Room é um tipo de jogo onde pessoas são trancadas em uma sala e, antes que o tempo se acabe, elas precisam resolver enigmas e solucionar situações. No Escape BH, a rodada de uma hora custa R$ 70 por pessoa e a segunda R$ 50, mas o aniversariante não paga! Para isso, o grupo precisa de, no mínimo, 4 convidados. Caso queira festejar um pouco mais, o ambiente externo pode ser alugado a partir de 15 pessoas por R$ 800, o que inclui projetor, sistema de som, mesa, toalhas de mesa, balões e a limpeza do espaço. Além do buffet de salgados que custa R$ 55 por pessoa ou o rodízio de pizza por R$ 65.





Endereço: Cristina, 1445 Santo Antônio

Contato: 31 98362-6317





Trenzinho

Minhocão Boate Divulgação/Trenzinho da Alegria BH

Quem nunca se deparou com uns personagens correndo e dançando enquanto passa um trenzinho luminoso? A Carreta da Alegria em BH também pode ser reservada para festas! São três opções: o trenzinho boate, a partir de R$ 1.950; o minhocão boate, a partir de R$ 2.300 e o barcão e tubarão boate, também a partir de R$ 2.300. A diferença entre eles é o formato e a capacidade de pessoas. Sobre os valores, eles variam conforme o tempo de duração. Em todos estão incluídos, além do motorista e o segurança, três personagens, DJ e um coordenador. Segundo eles, o aniversário pode acontecer em qualquer parte da cidade, eles buscam e levam ao local agendado.

Contato: 31 97309-2630

Cemitérios

Cemitério do Bonfim Leandro Couri/EM/D.A press

Pode soar um pouco macabro, mas o aconchego toma espaço no lugar inundado por memórias. Ir ao cemitério, seja com balões, flores ou uma oração, pode ser uma boa maneira de lembrar e celebrar com carinho o dia de um parente ou amigo que já partiu e não pode mais fazê-lo. Segundo a necrópole mais antiga de Belo Horizonte, o Cemitério do Bonfim, celebrações do tipo costumam não envolver resistências da parte dos cemitérios.