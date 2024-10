Acidente aconteceu na BR-050 em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas mortas na tarde desta quarta-feira (23/10) na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a batida entre um caminhão, uma caminhonete e uma motocicleta aconteceu na altura do KM 192 da rodovia, por volta das 15h.

O motociclista e o motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens, morreram no local. A vítima foi desencarcerada do veículo pelos bombeiros após a conclusão dos trabalhos de perícia a cargo da Polícia Civil.

O motorista da caminhonete foi atendido, imobilizado e transportado para uma unidade de saúde por uma ambulância da concessionária Eco 050.

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.

