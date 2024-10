O motorista do carro foi colocado deitado, ao lado do carro, enquanto aguardava pela chegado do socorro

Um acidente entre um carro e uma carreta de carga dupla complica o trânsito na BR-040, na altura do quilômetro 596 KM, no início da noite desta sexta-feira (18/10). Um Meriva de cor cinza descia no sentido Belo Horizonte, quando perdeu o controle da direção devido à chuva na região.

O veículo passou para a via no sentido contrário e bateu na roda traseira da primeira carroceria, rodou na pista e parou próximo ao acostamento.

O acidente foi flagrado pelo Estado de Minas. Motoristas de outros caminhões saíram em socorro do condutor do automóvel, que estava desacordado.



O homem foi retirado do veículo e colocado deitado, ao lado do carro, enquanto aguardava pela chegado do Samu. A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.