Uma árvore de grande porte caiu em um carro e um caminhão na Rua Estanislau Fernandes, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, na tarde desta quarta-feira (17/10). Os ocupantes do veículo não ficaram feridos. Fios da rede elétrica também foram atingidos, e mais de 100 imóveis estão sem luz.

A queda da árvore foi ao lado do Supermercado Supernosso da Avenida Fleming, em Belo Horizonte.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro teria atingido um poste, que caiu na árvore, derrubando-a. A corporação também informou que uma equipe realiza o corte dela. As vítimas, que ficaram dentro do veículo devido ao risco de ser eletrocutadas, já foram retiradas do veículo.

De acordo com a Cemig, 109 imóveis da região ficaram sem energia elétrica devido à ocorrência. Equipes da concessionária trabalham no local fazendo a poda da árvore caída e a substituição do poste danificado. A previsão é de que a energia seja reestabelecida ainda na noite desta quinta.

Aplicativos de trânsito mostram que há um fluxo intenso nas ruas do entorno do local do acidente, especialmente na Apucarana, na Mantena e na Conceição do Mato Dentro. Um ponto de ônibus, que atende as linhas 3302A, 3302B, 3302D e S53, foi interditado, e os motoristas estão fazendo uma rota alternativa pela Rua Expedicionário Celso Racioppi e a Avenida Fleming.

A BHTrans informou que há agentes no local orientando motoristas sobre desvios, sendo que a rota alternativa recomendada para carros é pelas ruas Apucarana e Afonso Raso e a Avenida Fleming.

A Subsecretaria de Zeladoria esclarece que a árvore está localizada em terreno particular. Uma equipe da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai fazer o recolhimento dos galhos e materiais na via pública.

