O policial civil de 42 anos que ateou fogo na própria casa no Bairro Copacabana, na Região Norte de Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (15/10), estava afastado da corporação para fazer um tratamento psiquiátrico. Ele estava sozinho dentro do imóvel no momento da ocorrência.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Informações preliminares dão conta que o homem teria tido um surto e iniciado o incêndio. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para conter o agente.





Ester Gabriel Barreto, madrasta do investigador, contou à imprensa que na última semana o homem e sua esposa tiveram uma discussão que resultou em agressão física mútua. O casal estava junto há 16 anos e, conforme a parente, nunca haviam brigado desta forma.





Durante a manhã de hoje, o homem então teria ligado para familiares e afirmado que iria se matar. Ester explica que em nenhum momento o enteado chegou a ameaçar a mulher. “Ele não queria sair de dentro de casa. Disse que só sairia dentro de um caixão”, disse.





A madrasta afirmou, ainda, que a esposa e o filho do casal, de 13 anos, não estavam no imóvel durante a ocorrência. Além de ter iniciado o incêndio, o homem também disparou para o alto e atirou contra o seu abdômen. “Os amigos dele tentaram conversar para ver se conseguiam tirar a arma dele. Ele não estava na ativa e estava afastado por problemas médicos. Não sabemos a procedência dessa arma”.





O investigado foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves. Em nota, a Polícia Civil afirmou que assim que foi notificada dos fatos equipes foram deslocadas para atendimento da ocorrência. “A família encontra-se em segurança e os fatos serão devidamente apurados”.





Equipes da Defesa Civil municipal estiveram no local para avaliação do imóvel. Durante a vistoria foi constatado risco de colapso parcial no segundo pavimento da casa, afetando o quarto e o banheiro. Os demais cômodos estão com acúmulo de fuligem e diversas trincas estruturais. O local foi completamente isolado para garantir a segurança e o responsável notificado sobre os riscos.