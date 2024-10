A chuva pode voltar a aparecer nesta quarta-feira (16/10) em Belo Horizonte, com pancadas de chuva isoladas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda assim, a temperatura tende a sofrer uma ligeira elevação e a máxima prevista é de 31ºC. O calorão e a chuva devem persistir ao longo da semana.





Segundo o Inmet, a previsão para o dia na capital mineira é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros devem atingir mínima de 14ºC e máxima de 31ºC. Os números representam aumento em comparação a terça-feira (14), quando a temperatura máxima registrada pelo instituto foi de 28,1ºC.





Nos próximos dias, as temperaturas devem permanecer estáveis em BH. As pancadas de chuva isoladas, tidas por meteorologistas como típicas da primavera, estão previstas pelo menos até sábado (19/10).

Umidade relativa do ar

A previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte é de que a umidade relativa do ar mínima na quarta-feira deve ficar em torno de 35% no período da tarde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que o índice fique entre 50% e 80%.





Para períodos em que a umidade do ar está abaixo do recomendado, a Defesa Civil recomenda reforçar a hidratação durante o dia e evitar banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele. À noite, a orientação é para dormir em local arejado e umedecido, por aparelhos umidificadores ou com uma bacia com água.





Tempo no estado

Segundo previsão do Inmet, as condições meteorológicas devem manter o tempo instável em parte de Minas Gerais nesta quarta-feira.





O céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas e Sul/Sudoeste de Minas.

O restante do estado segue com previsão de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas isoladas. São as regiões Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes e Zona da Mata.