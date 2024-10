Belo Horizonte começa mais uma semana com termômetros na casa dos 30ºC. Apesar do céu parcialmente nublado na maior parte dos dias e da possibilidade de chuvas, o calorão persiste durante toda a semana.





De acordo com a Defesa Civil municipal, nesta terça-feira (15/10), a capital mineira pode registrar máxima de 32ºC e mínima de 17ºC, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar gira em torno dos 35%, abaixo da ideal considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 50% e 60%.





Na quarta (16/10), a chuva pode retornar para dar alívio ao tempo seco. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de precipitações isoladas. Os termômetros variam entre 32ºC e 17ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em função do calor e da disponibilidade de umidade, há possibilidade de chuvas típicas da primavera. Na última semana, BH registrou chuva extremamente forte em várias regionais, após quase seis meses de estiagem. Na noite do dia 9 de outubro, a cidade atingiu 14 mm na estação convencional, no Santo Agostinho, 20,8 mm na estação da Pampulha e 7,6 mm no Cercadinho.





Para quinta-feira (17/10) a máxima prevista é de 31ºC e mínima de 19ºC. O céu permanece parcialmente nublado, e há chance de pancadas isoladas. Já na sexta (18/10), também há chance de chuva, e a temperatura pode apresentar ligeiro declínio, com previsão de 28ºC e mínima de 19ºC.





Em Minas





Nesta terça, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em grande parte do estado de Minas Gerais. No entanto, de acordo com o Inmet, nos próximos dias, chuvas fortes devem voltar a atingir boa parte do estado mineiro, por causa da intensificação das áreas de instabilidade atmosféricas.





O céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste e no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Há possibilidade de chuva isolada nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Todavia, os termômetros ficam nas alturas. A máxima para terça é de 37ºC e mínima de 12ºC.





Na quarta-feira, as pancadas de chuva se expandem a trovoadas isoladas e podem atingir Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Norte. Precipitação isolada chega à Região Metropolitana de BH e a Zona da Mata. A temperatura varia entre 37ºC e 11ºC.





Já na quinta e na sexta, Minas pode seguir com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, o céu estará parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima prevista é de 37ºC e mínima de 13ºC.

Alertas





O Inmet colocou ao menos 109 cidades mineiras sob alerta para chuvas intensas, até as 10h desta terça. O aviso, classificado como de "perigo potencial", descreve a chuva que está por vir com volume de até 50 mm por dia ou entre 20 e 30 mm/h e ventos de até 60 km/h para oito regiões de Minas Gerais.

Dentre as regiões mineiras com cidades afetadas estão: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste e Oeste.





Ainda segundo o informativo meteorológico do instituto, a partir do sábado (19/10), as chuvas podem se intensificar, com previsão de pancadas e acumulados acima de 80 mm, em todos os estados do Sudeste (Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro). A mudança está associada ao alinhamento da convergência de umidade na porção central do país.





Medidas públicas





Para os possíveis riscos em caso de chuva forte, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou medidas de mitigação. Foi reativado na semana passada, o Posto de Comando do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), para o monitoramento e compartilhamento de informações relacionadas às chuvas, em tempo real.

Além disso, a BHTrans e a Guarda Civil atuam no bloqueio de vias, no monitoramento visual local das áreas de inundação e na segurança dos espaços que precisem ser isolados.







Recomendações em caso de chuva





- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata