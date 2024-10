Depois de quase seis meses sem chuvas significativas, Belo Horizonte amanhece com previsão de fortes pancadas de chuva para esta quarta-feira (9/10). Apesar da expectativa, a capital mineira deverá enfrentar mais um dia de calor intenso, com possibilidade de quebrar o recorde de temperatura deste ano, registrado nessa terça (8/10), e atingir máxima de 37ºC durante a tarde, de acordo com a Defesa Civil do município. A mínima prevista é de 21ºC.





Ainda assim, as chuvas não serão suficientes para aliviar o clima seco. BH permanece sob alerta da Defesa Civil de baixa umidade relativa do ar até as 18h desta quarta, e a previsão é de que o índice chegue aos 20% no período da tarde, bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta terça, a capital mineira registrou a quarta pior umidade relativa do ar entre as capitais (29%), atrás apenas de Campo Grande (8%), Goiânia (18%) e Cuiabá (19%), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).







Em meio a esse calor seco, é importante que os moradores adotem cuidados especiais para preservar a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes — uma simples toalha molhada ou um balde com água pode fazer a diferença. Hidratar-se bem é fundamental, assim como evitar a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia.





Há 172 dias sem chuvas, BH se aproxima do recorde histórico de 198 dias de estiagem, registrado em 1963. A cidade mineira ocupa a liderança de dias sem chuvas entre as capitais do país, seguida de São Luís (MA), com 67, Teresina (PI), com 65, e Fortaleza (CE), com 42 dias. Anteriormente, Brasília (DF) ocupava a segunda posição do ranking, mas registrou chuva nessa segunda, depois de 167 dias de seca.





Nesta terça-feira, a capital mineira superou o recorde de dia mais quente do ano, anteriormente registrado na última quinta-feira (3/10), quando os termômetros marcaram 36,2ºC na Estação Pampulha. A nova máxima foi de 36,8ºC.

De acordo com o Inmet, a média histórica de chuvas em outubro é de 110,1 milímetros (mm) para o estado, e a previsão é que Belo Horizonte fique dentro da média.

Embora a média possa ser ultrapassada na maior parte do estado, as chuvas no Norte de Minas devem ficar abaixo da média climatológica.