Um minuto depois da confirmação, a prefeita Margarida Salomão (PT) celebrou a reeleição em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A apuração dos votos foi acompanhada por diversas pessoas no Centro da cidade. A petista foi eleita com 150.848 votos (53,96%), confirmando o cenário previsto de vitória em primeiro turno, conforme pesquisa do Instituto MDA divulgado na última quinta-feira (3/10). Em discurso, a chefe do Executivo municipal apontou que houve avanço na cidade da federação "Brasil da Esperança", formada pelo PT, PCdoB e PV.

“Florescemos, mais uma vez”, iniciou Margarida em publicação nas redes sociais. “Com alegria, recebemos a notícia de nossa eleição em primeiro turno. Resultado que coroa quatro anos de pleno exercício da democracia, de diálogo com o povo, de realizações para Juiz de Fora. Que venham mais quatro anos! Com alegria, esperança e futuro. Tudo o que nosso povo merece!”, escreveu.

Pouco depois, Margarida subiu ao palco montado na Praça da Estação — onde apoiadores comemoraram a vitória — e foi ovacionada. “Estamos muito felizes com a votação que obtivemos no nosso partido. Nossa federação foi a que fez a maior bancada. Nós renovamos os mandatos dos vereadores e vereadoras que estavam na Câmara e conseguimos acrescentar outros”, declarou.

“Quem recebe uma incumbência de tamanha grandeza precisa de muita humildade para fazer frente a ela. Não é pouca coisa essa tarefa que Juiz de Fora passou para nós. Vamos fazer o melhor que pudermos para que esta possa ser a cidade que sonha com o governo que trabalha muito”, finalizou.

No lugar do empresário Kennedy Ribeiro, assumirá o posto de vice-prefeito o também empresário Marcelo Detoni. Ele é diretor de uma empresa fundada pelo pai, Silvestre Detoni, com sede em Juiz de Fora, que atua no processamento e na comercialização de carne bovina.

A eleição na cidade teve 275.026 votos válidos, 15.404 nulos e 15.579 em branco. Depois de Margarida, os candidatos mais votados foram Charlles Evangelista (PL), Ione Barbosa (Avante), Júlio Delgado (MDB), Isauro Calais (Republicanos) e Victoria Mello (PSTU).

Veja o percentual dos demais candidatos

Charlles Evangelista (PL): 76.953 votos • 27,53%

Ione Barbosa (Avante): 27.732 votos • 9,92%

Júlio Delgado (MDB): 17.214 votos • 6,16%

Isauro Calais (Republicanos): 5.832 votos • 2,09%

Victoria Mello (PSTU): 966 votos • 0,35%

Perfil

Professora universitária e formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Margarida Salomão é mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutora pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos.

Entre 1998 e 2006, ela foi reitora da UFJF por dois mandatos consecutivos, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo. Margarida atuou de 1983 a 1988 como secretária municipal de Administração e de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora. Em 2010, tornou-se deputada federal suplente e, em 2014, foi eleita para a Câmara dos Deputados.

Em 2020, Margarida derrotou o empresário e engenheiro Wilson Rezato (PSB), obtendo 144.529 votos (54,98%). A vitória da petista marcou também a estreia do Partido dos Trabalhadores na cidade e veio depois de três derrotas, todas no segundo turno, em 2008, 2012 e 2016 pelo PT.





Vereadores: confira os 23 eleitos

Vitinho (PSB): 14.879 votos

Roberta Lopes (PL): 7.924 votos

Sargento Mello Casal (PL): 7.590 votos

Negro Bússola (PV): 6.451 votos

Cida Oliveira (PT): 5.884 votos

Thiago Bonecão (PSD): 5.798 votos

Julinho da Ana Padre Frederico (PP): 5.672 votos

Zé Marcio Garotinho (PDT): 5.643 votos

Cido Reis (PCdoB): 5.512 votos

Maurício Delgado (Rede): 5.453 votos

Juraci Scheffer (PT): 5.353 votos

Laiz Perrut (PT): 4.809 votos

Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO): 4.296 votos

Pardal (UNIÃO): 4.282 votos

Marlon Siqueira (MDB): 3.955 votos

Protetora Kátia Franco (PSB): 3.778 votos

Letícia Delgado (PT): 3.770 votos

João Wagner Antoniol (MDB): 3.652 votos

André Luiz (REPUBLICANOS): 3.525 votos

André Mariano (PL): 3.465 votos

João do Joaninho (PSB): 3.036 votos

Fiote (PDT): 2.530 votos

Dr. Marcelo Condé (Avante): 2.346 votos