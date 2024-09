A novidade é proveniente de emendas parlamentares do deputado federal Padre João e do deputado estadual Leleco Pimentel

Na última segunda-feira (16/9) a Santa Casa, em Belo Horizonte, inaugurou 20 máquinas de hemodiálise. Segundo a instituição, mais de 300 pacientes dependem do Ambulatório Especializado de Nefrologia para realização do procedimento, destinado a pacientes renais crônicos, que precisam de uma máquina para substituir a função dos rins.



Segundo Gerson Marques Pereira Júnior, nefrologista e preceptor do serviço de Nefrologia da Santa Casa BH, a hemodiálise é um procedimento muito caro e garantir o acesso gratuito da população é fundamental.

Ainda segundo a instituição, uma máquina de hemodiálise custa, em média, R$ 65 mil e a durabilidade é de seis a oito anos. Os novos equipamentos da unidade hospitalar foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do deputado federal Padre João e do deputado estadual Leleco Pimentel.

“São essas máquinas que garantem a vida destas pessoas. Então, quanto melhor a qualidade das máquinas e do atendimento melhor é a qualidade de vida do paciente” Declarou Marques.



De acordo com o Censo Brasileiro de Diálise 2022, publicado no Brazilian Journal of Nephrology em 2023, o número estimado de pacientes em hemodiálise no Brasil, em julho de 2022, era de 153.831, o que representa um aumento de mais de cinco mil pessoas em relação a 2021. É importante notar que esse índice tem aumentado a cada ano.

*Estagiaria sob supervisão do subeditor Gabriel Felice