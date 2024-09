Tentativa de feminicídio com chumbinho aconteceu em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira

Um homem foi condenado a 37 anos e quatro meses de prisão pela tentativa de assassinato da ex-esposa e os dois filhos dela em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, em 2015. O julgamento foi concluído nessa terça-feira (17/9), no tribunal do júri da comarca.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem não aceitou o término do relacionamento e tentou reatar. Diante da negativa da mulher, ele de “forma livre, consciente e voluntária, por motivo torpe” entrou na casa dela e envenenou a comida com “chumbinho”.





As crianças deixaram de comer o alimento contaminado ao sentir o gosto estranho, já a ex-esposa ingeriu a comida mas foi socorrida a tempo e levada a atendimento hospitalar. “Ele agiu utilizando-se de meio insidioso, colocando sorrateiramente substância letal na comida das vítimas, o que as levaria a óbito de forma mais cruel”, diz trecho da sentença.





Na época, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou denúncia contra o suspeito apontando tentativa de feminicídio e de dois homicídios, o que foi acatado pelos jurados. A Justiça determinou a execução imediata da pena do réu, com a expedição do mandado de prisão contra ele.