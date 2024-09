Um crime brutal abalou a cidade de Varzelândia, no Norte de Minas, nesse sábado (14/9). Ronivon Alves Coutinho, de 46 anos, matou a ex-companheira, Aline Moreira Niza Coutinho, de 33 anos, e o caseiro da fazenda, Valter Marques Lobato, de 45 anos, antes de ser morto a pauladas pelo pai da ex-mulher.





O ataque aconteceu na casa dos pais de Aline, onde ela e Ronivon, em processo de separação, ainda moravam. Segundo o boletim de ocorrência, o homem atirou em Aline dentro da cozinha e, em seguida, tentou matar a filha de 9 anos e uma amiga dela. As crianças conseguiram escapar pulando pela janela e buscaram ajuda com o tio, que também foi ameaçado pelo agressor, mas a arma falhou durante a tentativa de disparo.





Ronivon então voltou para a casa dos pais de Aline, onde enfrentou o sogro em uma luta corporal. Durante a briga, ele foi morto a pauladas, mas conseguiu disparar contra o sogro, atingindo-o de raspão na cabeça. Ao perceber que foi baleado e que tinha matado o ex-genro, o homem fugiu. No dia seguinte, se entregou à Polícia Civil.

Os corpos de Aline, Ronivon e do caseiro foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A arma do crime foi apreendida pela perícia da Polícia Civil. As crianças que conseguiram fugir estão sob cuidados de familiares, de acordo com a PM.





O caso está sob investigação da Polícia Civil.