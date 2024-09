O primeiro dia do 3º Encontro da Constelação, organizado pela influenciadora Carol Velten, movimentou a Praça Sete na manhã desta segunda-feira (16/9), no Centro de Belo Horizonte. A reportagem do Estado de Minas flagrou uma enorme fila do lado de fora do Cine Theatro Brasil Vallourec, onde o evento será realizado hoje e amanhã (17).

Nas redes sociais, a nail designer conta com mais de 362 mil seguidores e informa ter mais de 17 mil alunas. A influenciadora, que promove cursos e palestras profissionalizantes, chama o seu público de “constelação”. Nesses encontros, que reúnem centenas de pessoas, Carol Velten ensina às alunas técnicas de decoração, esmaltação, hidratação e alongamento de unhas.

“Cada ano [o evento] é em uma cidade diferente. Teve em Vitória (ES) primeiro, o segundo foi em São Paulo e o terceiro agora em Belo Horizonte. Nessa fila aqui, todo mundo é constelação. Vai ter uma palestra, mas a gente não sabe o que vai ter, na verdade. A gente está animada, a gente está com expectativas altas para o evento”, diz Camila da Silva, que veio de São Paulo (SP) para participar do encontro e se disse animada.

De acordo com o anúncio do evento nas redes sociais da influenciadora, o evento são dois dias presenciais com muita inspiração, aprendizado e celebração para preparar as alunas para o próximo nível de sucesso profissional. Do lado de fora, a fila contava com muitas mulheres de unhas feitas aguardando para entrar no evento.

“Conheci a Carol no Instagram há um tempão, mas acho que foi antes de 2023 que eu conheci ela. Em 2023 eu entrei no primeiro concurso de formação profissional dela, a ‘Formação no poder da fibra’ e agora é ‘Formação no meio design profissional’. Ela lançou esse terceiro encontro e eu tô vindo. Tô achando que vai ser maravilhoso, muito emocionante”, conta a belo-horizontina Eduarda Albuquerque.