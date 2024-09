As condições meteorológicas seguem inalteradas em Minas Gerais nesta sexta-feira (13/9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A forte massa de ar seco e quente continental mantém o tempo seco e muito quente no estado. A temperatura máxima pode chegar aos 39°C durante a tarde, no Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba. Belo Horizonte deve completar 147 dias sem chuva nesta sexta-feira (13/9).





As regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce devem ter variação entre céu parcialmente nublado a claro. As demais regiões permanecem com céu claro e névoa seca. Ainda segundo o Inmet, ao menos 92% do estado seguem com alerta para tempo seco.





Cidades das regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Noroeste de Minas devem ter umidade relativa do ar entre 30% e 20%. O indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar problemas de saúde é que o índice varie entre 50% e 60%.





A onda de calor, quando as temperaturas ficam 5°C acima da média, segue atuando em 196 municípios mineiros. Com isso, cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas e Sul/Sudoeste de Minas devem apresentar temperaturas elevadas nesta tarde. Em todo o estado, a máxima fica acima dos 30°C durante a tarde.

De acordo com o Inmet, um alívio para as altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar deve vir no início da próxima semana, mas apenas no Sul de Minas Gerais. O instituo informou que existe probabilidade de chuva localizada para a região.

Previsão do tempo em BH





Nesta sexta-feira (13/9) a capital segue com baixos índices de umidade relativa do ar e calor durante a tarde. O dia será de céu claro e névoa seca, com isso Belo Horizonte deve completar 147 dias sem chuva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Pela manhã a menor temperatura registrada foi de 16°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. Ao longo da tarde as temperaturas aumentam e a máxima pode chegar a 32°C, de acordo com a Defesa Civil. O índice de umidade relativa do ar pode chegar aos 15% durante a tarde.