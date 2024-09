Os trens do metrô de Belo Horizonte vão operar com intervalos maiores no sábado (14) e domingo (15). Segundo a concessionária Metrô BH, a medida é decorrente de obras de revitalização da Rede Aérea do Sistema.

Habitualmente, o intervalo entre os transportes, aos sábados, é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Nos domingos, os trens circulam a cada 15 minutos durante todo o dia, mas, neste fim de semana, o intervalo será de 23 minutos durante todo o dia.

Nas Estações Santa Inês, Horto e Santa Tereza, os trens vão circular nos dois sentidos por uma só via e será necessário que os passageiros verifiquem o sentido antes de embarcar.

A obra

Na rede aérea de alimentação elétrica dos trens, a renovação abordará trocas de chaves seccionadoras de energia, substituição de fios, substituição de postes de sustentação, dentre outros componentes que trarão mais confiabilidade ao sistema e melhor gestão dos ativos.

A previsão para a conclusão da revitalização no Sistema de Rede Aérea entre as Estações Eldorado e Vilarinho – Linha 1 - é março de 2026.