Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde dessa segunda-feira (9/9). Um homem vê a circulação de policiais militares no Bairro São Tarcísio. Ele, que carrega uma mochila, se assusta, e sai correndo. É o início de uma perseguição que vai terminar na água do Rio Doce, quando a fuga de barco é interrompida e o homem, de 20 anos, preso.

A estratégia dos policiais militares foi fazer o acompanhamento visual do fugitivo. Ao mesmo tempo, foi pedido apoio e montada uma operação que envolveu até mesmo o helicóptero Pégasus. Com as informações colhidas pela aeronave ,também foi necessário acionar um barco da corporação.





O ocorrido, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, mostra que o homem fugiu do Bairro São Tarcísio, em direção ao Rio Doce. No local havia um barco que já era utilizado por ele para a distribuição de drogas.





O homem entra no barco e inicia uma fuga. Do helicóptero Pégasus, os policiais orientaram o barco do 6º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), que iniciou a perseguição. Ao perceber o barco militar, o homem foi para a margem do rio, no Bairro Elvamar, onde acabou surpreendido por policiais militares, que também orientados pelo helicóptero, o aguardavam.





Com o homem preso foram apreendidos 191 pedras de crack: 21 pedras grandes de crack; 19 pinos de cocaína; nove buchas de maconha e 14 porções de maconha.





Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil onde foi ouvido e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.