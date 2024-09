De acordo com o panorama de 2023 da Abrema, em 2022, mais de 307 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde (RSS) foram geradas no Brasil. Apesar dessa quantidade ser aproximadamente a mesma estimada para 2021, o perfil da geração mudou: o número de internações por COVID-19 diminuiu e o número de internações para a realização de procedimentos eletivos aumentou.

Os resíduos hospitalares, que incluem materiais contaminados, seringas, curativos, medicamentos vencidos e outros produtos potencialmente perigosos, representam um grande desafio para o setor de saúde. A má gestão desses resíduos pode resultar em graves consequências ambientais e para a saúde pública. Para enfrentar esse problema, os hospitais têm investido em contentores de PEAD, conhecidos por sua durabilidade, resistência química e facilidade de limpeza.



A Contemar Ambiental, empresa especializada em contentores de resíduos no Brasil, destaca que o uso de contentores de PEAD garante um armazenamento seguro e adequado dos resíduos hospitalares até seu transporte para locais de tratamento especializado. Projetados para evitar vazamentos e contaminações, esses contentores contribuem significativamente para um ambiente hospitalar mais seguro.



Além dos benefícios diretos para a saúde e a segurança, o uso de contentores de PEAD também traz vantagens econômicas e ambientais. O material é reciclável, o que facilita a reutilização e a redução do impacto ambiental a longo prazo. Ao promover o uso de contentores recicláveis e duráveis, os hospitais também estão alinhados com as diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

O sucesso dessa iniciativa tem sido amplamente reconhecido, e espera-se que mais instituições de saúde adotem práticas similares. A implementação de contentores de PEAD para o descarte de resíduos hospitalares representa um avanço significativo em direção a um manejo mais seguro e sustentável de resíduos no setor de saúde.

Website: https://contemar.com.br/