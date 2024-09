Cidade de Manga fica à beira do Rio São Francisco, no Norte de Minas

Um presente do Velho Chico. Assim é Manga, município de 18,9 mil habitantes situado às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas, que completa 101 anos de emancipação político-administrativa neste sábado, 7 de setembro. A festa comemorativa começa nesta sexta-feira (6/9) e vai até domingo (8/9).

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em Manga, os visitantes podem apreciar as belezas da natureza, com destaque para o pôr do sol no Velho Chico, o que vale muito mais do que uma 'selfie'. Fica guardado na memória. O lugar também oferece a oportunidade de se conhecer a história e a cultura de povos tradicionais e saber como se deu a ocupação da região das chamadas Gerais.

De acordo a história oficial, que consta na página da prefeitura na internet, a ocupação da região começou no século 17, com a chega das bandeiras de Antônio Figueiras, Januário Carneiro e Matias Cardoso. Os bandeirantes travaram lutas com indígenas, habitantes originais do lugar, pertencentes às tribos Coroados, Vermelhos, Xakriabás, Gamelas, Rodelas e Tapuias, entre outras etnias.

Antigos moradores contam que a navegação a vapor pelo Rio São Francisco contribuiu para o povoamento e o desenvolvimento de Manga. Conforme os relatos, as embarcações a vapor tinham ponto de parada em uma praia, onde os tripulantes compravam lenha para alimentar as caldeiras e seguir viagem pelo Rio da Unidade Nacional. Desta forma, o lugar passou a receber pessoas em busca de trabalho, enquanto outros moradores passaram a comprar terras na região.

A programação

Os 101 anos de emancipação político-administrativa de Manga serão comemorados com uma programação de shows artísticos, voltados para todos os públicos e todas as as idades, gratuitamente, em espaço aberto, no Centro da cidade, próximo ao Parque Uirapuru.

Nesta sexta-feira, as atrações serão o “Garanhão do Piseiro” e “Lambasaia”.

No sábado, a principal atração será a dupla Diego e Victor Hugo, conhecida nacionalmente. No domingo, haverá show gospel de Juliano Son.