A quinta-feira (22/8) será de temperaturas elevadas e tempo seco durante a tarde em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor que continua atuando sobre o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Central Mineira mantém as temperaturas 5°C ou mais acima da média.





Apesar de cerca de 364 cidades estarem em alerta para onda de calor até amanhã, as temperaturas elevadas se mantêm em outras regiões também. A previsão é que as temperaturas máximas fiquem acima de 30°C em todas as regiões do estado. Já as atingidas pelo alerta de calor devem ter temperaturas máximas de 34°C a 36°C.

Existe ainda um alerta de tempo seco para algumas regiões de Minas Gerais entre as 11h e 19h desta quinta. A umidade deve ficar abaixo de 30% no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana.





Apesar do calor durante a tarde, as manhãs continuam frias e as mínimas variaram entre 6°C e 16°C nas regiões mineiras. Em Caldas, no Sul de Minas, a temperatura mínima registrada foi de 5,3°C, às 8h.







Previsão em BH





Alta variação térmica marca a quinta-feira (22/8) em Belo Horizonte. Nesta manhã, a capital registrou sensação térmica de -0,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho/Inmet. A temperatura mínima ficou em 14,6°C. Com as temperaturas em alta durante a tarde, o frio não continua. A previsão, de acordo com a Defesa Civil, é que Belo Horizonte registre até 32°C.





Com umidade relativa do ar em 15% prevista para essa tarde, Belo Horizonte deve completar 125 dias sem chuva. Esse é o segundo maior número de dias sem chuva desde 1963, quando a capital ficou 198 dias em estiagem. Com isso, a capital mineira deve ter céu claro e névoa seca.