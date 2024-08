Um trecho da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha, ficará fechado por quatro dias a partir de segunda-feira (19/8), para obras na rede de esgoto. A interdição ocorre entre a Avenida Antônio Carlos e a Alameda das Latânias, em frente à Praça Aleijadinho, na Orla da Pampulha.

O desvio do trânsito começará às 12h de segunda-feira (19/8) e a previsão é de que a via seja liberada no fim da tarde de quinta-feira (22/8). De acordo com a Copasa, a intervenção faz parte da substituição da tubulação que coleta e conduz o esgoto da Pampulha até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Embora a Copasa não tenha detalhado as rotas alternativas, informou que a interdição e o redirecionamento do tráfego contarão com o apoio da BHTrans.

Mesmo com as intervenções recentes na região devido à Stock Car, o trânsito flui normalmente nas principais vias na manhã desta sexta-feira (15/8), segundo dia do evento em Belo Horizonte. Assim como no dia anterior, o único congestionamento registrado é na Avenida Otacílio Negrão de Lima, devido ao fechamento das avenidas Alfredo Camarate e Chafir Ferreira no sentido bairro.