Incêndio em uma residência na noite desta quarta-feira (14/08) provocou a morte de um homem, no Bairro Ibituruna, em Montes Claros. A casa fica em uma região de classe média alta da cidade do Norte de Minas. Os bombeiros foram acionados e conseguiram debelar as chamas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A vítima foi identificada como o empresário Bruno Silva Pinheiro, de 44 anos. Foi a segunda morte provocada pelo fogo na cidade em um intervalo de dois dias. Na madrugada de segunda-feira, morreu, na Santa Casa de Montes Claros, a menina Maria Vitória Fonseca Nunes, de 4 anos, após incêndio na madrugada de domingo (11/8), na casa da família, no Bairro Conjunto Monte Sião IV, na região norte da cidade.

O irmão dela, de 10 anos, também sofreu queimaduras de terceiro grau. Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Montes Claros. O menino teve 99% do corpo queimado, segundo o Corpo de Bombeiros.

As causas do incêndio na casa do empresário no Bairro Ibirutuna são desconhecidas e ainda serão investigadas pela perícia da Polícia Civil, que esteve no local.

O homem era casado e estava sozinho na residência, quando ocorreu o incêndio. Há suspeita de que estaria dormindo em um quarto no segundo pavimento da moradia, local em que o corpo foi encontrado carbonizado.

O tenente Jesué Ferreira Aguiar, do Corpo de Bombeiros, informou que, quando os militares chegaram ao local, pouco depois das 19 horas, as chamas tinham se alastrado e havia muita fumaça na residência. “Tivemos que abrir todas as portas e janelas para saída da fumaça”, relatou.

Segundo Aguiar, o corpo da vítima foi encontrado, de bruços, no chão do quarto no segundo pavimento. A cama, guarda-roupa e outros utensílios do cômodo já tinha sido destruídos pelas chamas. Um aparelho de ar-condicionado também foi atingido. Os bombeiros demoraram cerca de duas horas para apagar o incêndio em toda a casa.

O tenente afirmou que os bombeiros não encontraram nenhum indício sobre a origem do incêndio. “Somente as perícia que poderá apontar as causas”, argumentou o militar.