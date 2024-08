Na semana em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, a promotora de Justiça Patrícia Habkouk, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica (CAO-VD), reflete sobre os desafios e avanços na luta contra a violência doméstica no Brasil em entrevista exclusiva ao EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e Portal UAI. A conversa vai ao ar neste sábado (9/8), às 19h30.

Sancionada em 2006, a Lei Maria da Penha é amplamente reconhecida como um marco na proteção dos direitos das mulheres, considerada pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma das três melhores legislações do mundo no combate à violência doméstica.

“Há 18 anos, a violência contra a mulher era muito mais naturalizada. A gente assistia à televisão e via cenas de violência que não eram questionadas. A Lei Maria da Penha mudou esse cenário, fazendo com que toda a sociedade refletisse sobre o tema”, afirma.





À frente da divisão de apoio ao enfrentamento da violência contra a mulher em Minas Gerais, Patrícia Habkouk reconhece a complexidade e uma falha em dar assistência às mulheres, especialmente em regiões vulneráveis, como Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha.

“Nós, mulheres brasileiras, somos todas vulnerabilizadas pelo fenômeno da violência, porque vivemos no quinto país mais violento do mundo para as mulheres. Isso representa um grande desafio. Quando pontuo isso, quero destacar que analisar a violência de gênero requer também uma análise de classe, raça e das desigualdades do país”, afirma.





Na entrevista, Patrícia destaca que, apesar dos avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, o combate à violência doméstica ainda enfrenta desafios, como a subnotificação de casos e a alta incidência de feminicídios em Minas Gerais. Ela ainda enfatizou a importância de incluir os homens no debate sobre a violência doméstica. “Estamos desenvolvendo estratégias para incluir os homens nessa discussão, com políticas públicas espelhadas na Lei Maria da Penha, como os grupos reflexivos para homens autores de violência”, adiantou.





A entrevista completa vai ao ar às 19h30 com dois blocos na TV Alterosa e um terceiro exclusivamente no YouTube do Portal UAI. Os leitores também poderão ler os destaques e a íntegra da entrevista no portal do Estado de Minas neste domingo (11/8).







‘EM Minas’

O EM Minas vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Ao longo dos episódios, serão entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil.





O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.