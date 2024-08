O início do fim de semana na capital mineira é de clima ameno, com frio de manhã e à noite, e tempo seco. O sábado (3/8) em Belo Horizonte tem termômetros entre 12ºC e 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com umidade relativa do ar em patamar mínimo de cerca de 30%, na parte da tarde. Neste domingo (4/8), a temperatura mais baixa na cidade deve ser de 14ºC, indo ao máximo de 27ºC, ainda de acordo com o Inmet.











Agosto começa e deve ser de tempo seco, mais quente que o comum no estado. O mês é marcado por ausência ou pouca chuva em Minas Gerais - em BH, não chove há 104 dias. O período seco em Minas Gerais é de junho a agosto, como informa o Inmet.



A exemplo de julho, o novo mês também tem prevalência de céu claro, manhãs frias e tardes quentes, e umidade do ar inferior a 30%.