A Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) irá oferecer orientação jurídica gratuita à população na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, na próxima segunda-feira (5/8), das 8h às 14h.

Na ação intitulada OAB na Praça, as pessoas poderão tirar dúvidas sobre direito em diversas áreas: família, previdência, trabalhista, igualdade racial, defesa da mulher, entre outras.

Em linhas gerais, o atendimento vale para buscar esclarecimentos em questões de natureza civil ou penal.

O OAB na Praça faz parte do calendário da OAB Minas e está em sua sexta edição. Ele conta com a participação de advogados e advogadas voluntários que trabalham para orientar a população em diversas áreas do direito.