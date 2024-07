Um militar do Exército, de 61 anos, que está na reserva, foi preso nessa segunda-feira (22/7) em Pouso Alegre, no Sul de Minas, suspeito de matar a cadela de uma vizinha a tiros. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, foram apreendidas armas de fogo e uma grande quantidade de munições na residência do suspeito.





De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu no Bairro Curralinho. Ao chegarem à casa da vizinha, os policiais constataram maus-tratos, encontrando o animal morto e com perfurações pelo corpo. O exame de raio-x revelou que a cadela foi atingida por dois tiros.





O suspeito alegou que disparou contra os cachorros que estavam em sua propriedade devido ao desaparecimento de dois frangos. Ele afirmou ter atirado para afastar os animais.





Além da prisão, a PM apreendeu diversos materiais na casa do suspeito, incluindo:

1 rifle Cal. 38

1 garrucha Cal. 380

1 besta

5 munições Cal. 32

1 munição Cal. 762

1 munição Cal. 30

13 munições Cal. 38

8 munições Cal. 380

33 munições Cal. 38 recarregadas

32 munições Cal. 380 recarregadas

104 projéteis Cal. 38

1 polvímetro

700 cápsulas deflagradas Cal. 38

136 cápsulas deflagradas Cal. 380

2.950 espoletas

3 frascos de pólvora

8 dardos para besta

O suspeito foi levado para a delegacia de Pouso Alegre, onde teve a prisão em flagrante ratificada por maus-tratos e posse irregular de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.