Uma mulher de 34 anos, deixou para trás as duas filhas, de 6 e 8 anos, em um bar na noite desse sábado (20/7), em Matozinhos, na Grande BH.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Bom Jesus. Local onde os militares compareceram após um homem chamar a corporação ao encontrar as duas crianças sozinhas no estabelecimento. Ele informou que havia visto a mãe delas bebendo no bar mais cedo, na presença das menores.

Ao serem questionadas, as crianças confirmaram o caso para os militares, e disseram que não sabiam onde a mãe estava. De acordo com os militares, as crianças estavam sem agasalho e sentiam bastante frio. Uma testemunha afirmou que a mãe das crianças é usuária de drogas e indicou a casa onde ela mora.

Os policiais foram até o endereço e um homem atendeu. Ele explicou que é o namorado da suspeita e que não é o pai das crianças, por esse motivo, disse não se responsabilizar por elas. O homem também contou aos militares que frequentemente a mãe das meninas fica descontrolada por causa de entorpecentes.

Posteriormente, a mulher chegou à residência alterada, demostrando descontrole emocional e agressividade. Perguntado sobre o abandono das crianças, a mãe disse que havia deixado as filhas em casa, e que não sabe como elas apareceram no bar. Logo depois, disse: "Vacilei mesmo de ter abandonado as crianças, mas foi só desta vez".

Ela confirmou que o homem que atendeu os policiais não era o responsável, que o pai das meninas é caminhoneiro e mora em outra cidade. As crianças, além de outro filho, de 12 anos, foram deixados pelo Conselho Tutelar do município sob custódia da tia.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a mãe foi presa pelo crime de abandono de incapaz. As investigações continuam a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Matozinhos.

