Um homem com colete à prova de balas e pistola com mira a laser foi preso depois de atirar contra policiais militares na madrugada desta segunda-feira (22/7), em Contagem, cidade da Grande BH.

Segundo informações de Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu às 00h57, na Rua Maria Aparecida com Coqueirais, no Bairro Bom Jesus. O autor dos disparos é um homem de 29 anos, com passagem por roubo, homicídio e furto.

Tudo começou quando a polícia foi mobilizada para uma operação com intuito de localizar suspeitos de roubos a residência. As guarnições do Tático Móvel receberam informações que um dos homens morava no Bairro Bom Jesus.

Leia também: Foragido é baleado em troca de tiros com a PM na Grande BH



Chegando ao local, os militares visualizaram cinco indivíduos, sendo que um deles portava uma pistola com mira a laser. Ao serem avistados, os policiais foram recebidos por diversos disparos e revidaram. Nenhum tiro pegou nos militares.

Os suspeitos fugiram por uma mata próxima, mas o alvo das buscas foi encontrado. Com ele havia a arma com mira a laser, além de um carregador com capacidade para 19 munições, um aparelho celular, oito buchas de maconha, 78 pinos de cocaína e 26 pedras de crack. O autor vestia um colete balístico.



Nas imediações também foram encontrados uma .40 com carregador alongado - com capacidade para 29 munições -, outro carregador de pistola com sete munições e uma motocicleta furtada no dia 10 de junho.

Em relato, o autor do crime disse que há uma "guerra" com gangue do Bairro Nacional, em Contagem. Por esse motivo, ele e os outros esperavam pelos rivais para uma troca de tiros, mas confundiram com os policiais.

O homem foi preso e os comparsas ainda não horam encontrados. As investigações do caso continuam.