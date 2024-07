A educadora, artesã e fundadora do Salão do Encontro Noemi Macedo Gontijo morreu na madrugada desta segunda-feira (22/7), aos 100 anos. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.





Nascida em Luz, na Região Centro-Oeste de Minas, Dona Noemi, como era conhecida, foi uma das fundadoras do Salão do Encontro em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 1970. O projeto se destacou em Minas Gerais e tornou-se referência na promoção do jovem, da criança e do adolescente.







A instituição lamentou a morte de Dona Noemi por meio de uma postagem no Instagram. “Com imensa tristeza comunicamos o falecimento da nossa fundadora e presidente de honra, Dona Noemi Gontijo. Seu legado e ensinamentos ficarão para sempre em nossos corações. Um exemplo de doação e amor ao próximo, que deixa para nós importantes ensinamentos e um legado que manteremos sempre vivo em nossos corações”.





Trajetória





Dona Noemi Gontijo nasceu em 28 de março de 1924, em Luz. Professora e especializada em Arte Industriais e Educação Artística pelo MEC, Dona Noemi atuou como educadora em instituições de sua cidade natal e também de Belo Horizonte. Em 1956, a professora se mudou para Betim, onde dirigiu as escolas Reunidas Sarah Kubitschek, além das classes anexas do Colégio Estadual de Betim.

A educadora também promoveu oficinas de artes na Escola de Excepcionais Nossa Senhora da Assunção para pessoas com deficiência intelectual.

O Salão de Encontro foi fundado em 1970, fruto de uma parceria de Dona Noemi e do frei Stanislau Bartold. O projeto foi criado com o objetivo de oferecer oportunidades às pessoas em situação de vulnerabilidade social e combater a pobreza e a miséria. "Minha preocupação é dar pra eles só o melhor, o mais bonito e não satisfazer com qualquer coisa, eu gosto é do mais belo", dizia Dona Noemi, que dedicou mais de 50 anos de sua vida aos trabalhos sociais.