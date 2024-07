O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) liberou os servidores que se sentirem desconfortáveis para trabalhar em home office nesta sexta-feira (12/7) depois de pane em um dos elevadores do prédio na noite dessa quinta (11). O prédio fica localizado na Rua Álvares Cabral, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Uma servidora, de 59 anos, teve um dos pés prensado em um elevador no prédio da Justiça Federal na noite dessa quinta-feira (11/7). Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros logo após o acidente e passou por uma cirurgia de estabilização e alinhamento da fratura ainda ontem, mas precisará passar por outra.

Segundo o TRF6, o elevador envolvido no incidente permanecerá isolado até a conclusão da perícia. Já os outros dois elevadores localizados no lado direito do prédio foram liberados enquanto um dos elevadores do lado esquerdo deve ser liberado ao longo desta manhã.

O TRF6 afirma que todos os elevadores do local passam por manutenção regular e possuem autorização de uso expedida por engenheiros qualificados, além de receber melhorias constantes ao longo dos anos.

Acidente

De acordo com os bombeiros, a vítima, de 59 anos, estava "consciente, orientada e sendo amparada" quando foi socorrida. A mulher tentou sair do elevador por uma fresta depois do mesmo sofrer uma pane, mas o equipamento se movimentou, causando o acidente. Ela foi encaminhada ao Hospital João XXIII, com fratura exposta em um dos pés.

Um segurança do prédio, que preferiu não se identificar, informou que a mulher ficou presa entre o teto da cabine e o piso do andar em que o elevador parou. Ele disse que tentou socorrê-la temendo que o equipamento descesse sobre a servidora.

De acordo com um servidor da Justiça Federal, que também não quis se identificar, seis pessoas estavam no elevador descendo para o térreo e subsolo, onde fica o estacionamento. Em um determinado momento, entre os andares, o elevador travou e a porta se abriu.

Em nota, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) informou que a servidora está em condição estável, recuperando-se da lesão. Ela será transferida para outro hospital, onde será realizada a nova cirurgia. O TRF6 disse, ainda, que vai continuar prestando assistência à servidora e sua família.