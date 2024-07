Um carro com quatro pessoas, sendo três da mesma família capotou e caiu de uma ribanceira de 20 metros na madrugada desta quinta-feira (04/7). As vítimas estavam a caminho de um velório em Lamim, Zona da Mata, quando o acidente aconteceu, na MGC-482, entre Conselheiro Lafaiete e Itaverava.

Os ocupantes do carro tiveram ferimentos e escoriações e foram encaminhados para o Hospital Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete, onde receberam atendimento médico.





A ribanceira onde o carro caiu é em local de acesso difícil e sem sinal de telefone. Para conseguir ajuda, as vítimas tiveram que subir até a beira da estrada. Segundo o Corpo de Bombeiros, como estavam usando cinto de segurança na hora do acidente, os ferimentos não foram tão graves.





Quando os Bombeiros e o Samu chegaram ao local, encontraram conscientes o ocupante do banco do carona, de 44 anos, e a mãe dele, de 62 anos, que estava no banco traseiro. Eles se queixavam de dor na perna direita e na região lombar.

Já o irmão da mulher de 62 anos estava conduzindo o veículo. Com 58 anos, ele teve um hematoma no tórax, com dor forte no local. A quarta vítima, que estava no banco traseiro, apresentava sinais de uma possível fratura na face, dor no tórax, na lombar e nos membros inferiores.