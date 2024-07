Duas pessoas morreram em um grave acidente na MG-010, em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (2/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro capotou, na altura do Km 188, e deixou os dois ocupantes do veículo presos às ferragens. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

O helicóptero Arcanjo da corporação foi acionado para a ocorrência. A perícia também foi acionada para identificação das vítimas, que morreram no local.





Outro acidente na região

Na manhã dessa segunda-feira (1/7), um ônibus de turismo, vindo de Conceição do Mato, perdeu os freios e invadiu um lote próximo à ponte do Rio Cipó, na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais.

O veículo transportava 46 pessoas no momento do acidente. O motorista notou uma deficiência nos freios do ônibus e desviou para a direita, evitando a ponte, uma vez que a estrutura da rodovia MG-010 dá passagem só para um veículo por vez.

O ônibus acabou colidindo com uma cerca e invadiu uma propriedade particular próxima à entrada da ponte, no sentido Jaboticatubas.