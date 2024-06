Uma agência lotérica sofreu um golpe de quase R$ 100 mil na cidade de Guanhães, na Região do Vale do Rio Doce, no interior de Minas. O golpe foi aplicado uma atendente que fez diversos depósitos antes de solicitar o dinheiro para a cliente que, no fim, disse não saber do que se tratava.

O caso aconteceu na tarde do dia 14 de junho. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma cliente de 57 anos entregou o celular para uma atendente, de 24 anos, dizendo que seu patrão estava na linha.

A funcionária atendeu a ligação e, do outro lado, um homem se apresentou como André e alegou ser patrão da cliente. Também disse que gostaria de fazer acertos financeiros com seus funcionários e que a cliente estava portando dinheiro para fazer as operações por ele.

A atendente, por conhecer a cliente, que é frequentadora da agência, começou a fazer os depósitos antes de pedir o dinheiro em espécie. Enquanto fazia cada operação, ela confirmava os dados com o homem, que dizia que a sua suposta funcionária tinha o dinheiro na bolsa.

Após terminar os depósitos, que somaram R$ 88 mil, a atendente solicitou os valores para a cliente, que respondeu não saber do que se tratava e que, na verdade, ela estava ali para receber um prêmio que tinha ganhado de uma operadora de celular.

Questionada pela funcionária, a cliente relatou ter recebido uma ligação no mesmo dia, onde uma mulher disse que ela havia sido premiada para receber R$ 5 mil reais em razão de boletos pagos a uma operadora de telefonia.

Ainda na ligação, essa mulher disse que a cliente deveria ir para uma agência lotérica e entregar o celular para um atendente do caixa e, a partir daí, um superior dessa operadora continuaria a operação para entregar o prêmio.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Guanhães.