Moradores de Contagem, na Grande BH, estão tendo que conviver com um vazamento de esgoto há muito tempo na Rua Rio Hudson, no Novo Riacho. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) já teria ido ao local várias vezes, mas, segundo os moradores, o problema sempre volta.

Marco Pereira, síndico de um dos prédios da região, flagrou o esgoto transbordando, com um cheiro muito ruim, e chamou a reportagem do SBT/Alterosa. “Até os carros ficam com o cheiro, a situação está insustentável”, ele conta.





A água contaminada afeta mais de 50 pessoas da via. Cislene Viana, vizinha de Marcos, tem um comércio dentro de casa e não sabe como lidar. “O cliente desce aqui e molha o pé, fica difícil. A tampa sobe e a água sai escorrendo até lá embaixo”, ela explica.

“Eles (a Copasa) trocaram a tubulação de barro da caixa, que estava quebrada, fizeram a troca, mas o problema retornou”, reitera Marcos.





Os moradores relataram que, em março deste ano, a Prefeitura de Contagem colocou um asfalto novo na rua, mas não mexeu na rede de esgoto.





O aposentado Donizete Duarte ressalta a falta de ação dos órgãos responsáveis. "Nós não estamos ganhando nada de graça. Estamos pagando para respirar a carniça”, ele reclama.





A reportagem da SBT/Alterosa procurou a Prefeitura de Contagem, que informou ser de responsabilidade da Copasa a realização dos reparos. Já a companhia de saneamento disse que uma equipe técnica será enviada ao local e, caso seja identificada a necessidade de reparos no sistema, os técnicos irão corrigir o vazamento.



