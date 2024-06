As mulheres relataram que estavam sendo monitoradas pelo suspeito







Duas donas de lojas de Uberaba, no Triângulo Mineiro, de 32 e 39 anos, denunciaram um homem por importunação sexual. Ele está sendo procurado e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Segundo as denúncias, o suspeito enviou fotos íntimas por meio do WhatsApp e fez ligações de vídeos mostrando o pênis e se masturbando.

As mulheres são donas e vizinhas de lojas de roupas e calçados infantis.

Segundo elas, o suspeito enviou áudios com vozes com cunho sexual e passou informações pessoais das vítimas, como a cor das roupas que elas usavam no momento e a cadeira onde estavam sentadas nas lojas.

Ainda conforme relato das vítimas, após receberem as primeiras mensagens criminosas, elas bloquearam o suspeito, mas o homem insistiu com as mensagens e ligações por meio de outros números de telefone.

As mulheres relatam também que, na maior parte das vezes, as mensagens foram enviadas no momento em que estavam sozinhas nas lojas.