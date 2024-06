Dois homens, de 18 e 20 anos, foram presos entre a noite dessa sexta-feira (14/6) e a manhã deste sábado (15/6) suspeitos de envolvimento em uma troca de tiros no bairro Estrela Dalva, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A dupla foi identificada em um vídeo que mostra a disputa entre facções locais e a troca de tiros entre gangues. Na noite de ontem, a Polícia Militar montou operação na região e prendeu o jovem de 18 anos.

Com ele, a polícia apreendeu 88 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, 24 buchas de maconha, oito porções de haxixe, 32 porções de maconha, um revólver calibre 38 e seis munições.

Na manhã de hoje, dando continuidade à operação no local, a polícia prendeu um homem de 20 anos, também suspeito de envolvimento na troca de tiros.

A Polícia Militar ainda informou que a disputa envolve gangues locais e não tem relação com facções de outros estados. “A Polícia Militar estará com policiamento no local, 24 horas, durante todo o fim de semana, com recursos de policiamento ostensivo preventivo e especializado, com a finalidade de localizar os infratores que já estão identificados”.