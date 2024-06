Contagem vai receber neste sábado (15/6) a Marcha para Jesus 2024. O evento acontece pelo segundo ano consecutivo na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte e espera reunir mais de 8 mil fiéis das várias denominações evangélicas para apresentação de artistas locais e nacionais. A concentração começa a partir das 14h, na praça Paulo Pinheiro Chagas, no Eldorado.

A concentração começa com apresentações das bandas Renovo Santo e Passos, que prometem embalar os fiéis com canções de devoção e alegria. Os participantes sairão em marcha, acompanhando o trio, comandado pela cantora Aline Cris. O percurso seguirá pela avenida João César de Oliveira até a rua José Pedro de Araújo, no bairro Cinco.

Nesse bairro, os fiéis vão acompanhar a pregação do pastor Leonardo Sales e o show do cantor gospel Fernandinho. Além disso, pastores do município farão uma oração pela cidade e pelas autoridades.

Para a prefeita de Contagem, Marília Campos, o momento simboliza a fé e a união. “Entendemos a importância da Marcha para nossa cidade, pois milhares de pessoas estiveram empenhadas em organizá-la da melhor forma possível para que seja um dia inesquecível de propagação do evangelho”, destacou.

A importância da união também foi ressaltada pelo presidente da Associação de Ministérios Independentes em Contagem (Amic) e do Ministério Arca no bairro de Santa Helena, pastor Cleiton Rocha. "A Marcha para Jesus transmite a mensagem do evangelho pela cidade, é muito importante a união e a participação de todas as igrejas para espalhar o evangelho", disse ele.

Além dos shows, a programação da Marcha vai contar com os feirantes da Economia Solidária. Eles estarão presentes na concentração e no Cinco, onde o evento se encerra. Para garantir a segurança de todos, a Guarda Civil de Contagem, Transcon e a Polícia Militar estarão presentes.

Como fica o trânsito

A caminhada seguirá pela Av. João César de Oliveira, que será fechada durante o evento, no sentido Sede, e terminará na rua José Pedro de Araújo, no bairro Cinco.

A rua José Pedro de Araújo, entre as ruas Necésio Tavares e José Permínio da Silva, será fechada nesta quinta-feira (13/6), para a montagem do palco. A previsão é que a rua seja liberada depois do evento, após o palco ser desmontado.

Transporte público

Durante a Marcha, os pontos de embarque e desembarque de ônibus vão ser alterados na av. João César de Oliveira. As informações sobre as alterações vão ser disponibilizadas no aplicativo SigaBus e os agentes no local também vão sinalizar o ponto mais próximo para os passageiros.

Para os motoristas, a recomendação é que se programem com antecedência e evitem o trânsito no local.

Serviço

Data: 15/6 (Sábado)



Horário: A partir das 14h



Concentração: Praça Paulo Pinheiro Chagas, no Novo Eldorado



Caminhada: Avenida João César de Oliveira



Shows : Rua José Pedro de Araújo - Cinco