Cidades de Minas Gerais estão com alerta para índices perigosos de umidade relativa do ar. O aviso vale até as 19h desta segunda-feira (10/6). A umidade deve variar entre 20% e 30%. O índice deve deixar o tempo seco em níveis considerados perigosos para a sobrevivência humana. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A onda de tempo seco deve atingir cerca de 169 municípios das regiões Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste de Minas, Noroeste de Minas, e Oeste de Minas nesta tarde. Na manhã desta segunda, cidades de algumas dessas regiões foram também as mais frias do país.





A baixa umidade do ar também atinge cidades do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Bahia e Tocantins. (confira lista completa de regiões atingidas abaixo)





Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que o índice de umidade relativa do ar fique entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode gerar problemas de saúde. Durante o tempo seco, a Defesa Civil orienta que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Regiões afetadas







Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Macro Metropolitana Paulista, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Assis, Extremo Oeste Baiano, Distrito Federal, Vale do Paraíba Paulista, Sudeste Paraense, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Madeira-Guaporé, Norte Pioneiro Paranaense