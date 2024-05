Famílias de vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, foram até a Alemanha para cobrar rapidez no processo criminal contra a empresa responsável por emitir os laudos de estabilidade da barragem.

Falando agora sobre as estradas mineiras, está prevista para acontecer até julho a assinatura do contrato que oficializa a concessão da BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

O Estado de Minas investigou como é feita a definição de valores e o impacto da dinâmica dos leilões para determinar quanto o motorista deve pagar nas vias privatizadas.

Ainda relacionado ao trânsito, ciclistas de Belo Horizonte vão realizar, nesta quarta-feira, uma homenagem aos colegas mortos e feridos por veículos motorizados nas vias públicas. O protesto chamado “Pedal do Silêncio” ocorre em todo o mundo e propõe também a paz no trânsito.

Dengue em BH: casos aumentam 12 vezes comparado a 2023

O número de casos de dengue registrados em Belo Horizonte de janeiro a abril de 2024 foi 12 vezes maior do que o quantitativo no mesmo período de 2023. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), até abril deste ano foram contabilizados 161.443 casos da doença contra os 13.193 nos quatro primeiros meses do ano passado.

Polícia Civil lança campanha contra abuso infantil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou, na manhã desta quarta-feira (15/05), a campanha “Eu sei me cuidar”, que faz parte do “Maio Laranja”, uma atuação preventiva contra o abuso e à exploração sexual infantojuvenil.

Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de BH

O Papa Francisco nomeou bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte o monsenhor José Otacio Oliveira Guedes, de 50 anos, mineiro de São Sebastião do Maranhão, na Região Leste do estado. A informação foi divulgada pelo Vaticano na manhã desta quarta-feira (15).



Secretário do PT de Minas é condenado por rombo de R$ 6,7 milhões

O secretário de finanças do Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, Alfredo Ramos, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) por um rombo de R$ 6,7 milhões no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (Prevmoc). De acordo com a sentença, o crime aconteceu no ano de 2008, período em que Alfredo presidia a autarquia.



Tempo em MG: onda de calor dá trégua depois de mais de 15 dias

A onda de calor que atingiu Minas Gerais desde o final de abril dá uma trégua a partir desta quarta-feira (15/5) e abre espaço às temperaturas amenas, típicas do outono. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão para novas ondas de calor nos próximos meses.



Seplag realiza primeiro concurso de redação sobre segurança no trânsito

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) do governo de Minas realiza o primeiro concurso de redação da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) para alunos das escolas estaduais de Minas Gerais. As inscrições vão até o dia 23/5 e podem ser feitas no no site da coordenadoria, neste link.