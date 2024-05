Seplag realiza primeiro concurso de redação sobre segurança no trânsito

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) do governo de Minas realiza o primeiro concurso de redação da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) para alunos das escolas estaduais de Minas Gerais. As inscrições vão até o dia 23/5 e podem ser feitas no no site da coordenadoria, neste link. O tema da primeira edição da iniciativa é “Paz no Trânsito Começa por Você”, reforçando o movimento do Maio Amarelo deste ano, ação mundial que busca conscientizar o público sobre o alto índice de mortes no trânsito.



Os três primeiros colocados das duas categorias (alunos dos 6º e 7º anos; e alunos dos 8º e 9º anos) vão ganhar uma viagem gastronômica e cultural a Belo Horizonte, com visitas aos equipamentos de cultura da Pampulha e da Praça da Liberdade, como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e o Parque Guanabara.









Todo estudante do 6° ao 9° ano do ensino fundamental devidamente matriculado, presente no Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade) e frequente no ensino regular, está automaticamente habilitado a participar do concurso. Segundo o edital, despesas com diárias e transportes que por ventura ocorram serão custeadas pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito.

“Com esta ação, as escolas participantes poderão mobilizar os estudantes e trabalhar a educação para o trânsito de forma transversal, a fim de que os jovens também participem desse importante processo de construção de valores e conceitos de cidadania, influenciando seus familiares e demais pessoas de seu convívio para a consciência no trânsito”, afirma o chefe de trânsito de Minas Gerais, Lucas Vilas Boas.

O Maio Amarelo se tornou referência mundial para as ações que tem como objetivo reduzir o número de vítimas no trânsito, quando, em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. No Brasil, 392 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito entre 2010 e 2019, um aumento de 13,5% em comparação com a década anterior, segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Após a elaboração das redações, uma comissão da própria escola elegerá aquela que irá representar a instituição no concurso. A análise final será feita pela equipe da Assessoria de Educação para o Trânsito da CET-MG, com classificação em 1º, 2º e 3º lugar.

As redações deverão ser enviadas até 23/5 pelo formulário disponível no site www.transito.mg.gov.br, onde também está disponível o edital completo do concurso. Os vencedores serão anunciados no dia 27/5.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa