Belo Horizonte está sob alerta para uma onda de calor, com temperatura 5ºC acima da média, até a noite desta terça-feira (14). Apesar disso, a estação meteorológica do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, registrou uma sensação térmica de 13,7°C, nesta manhã de terça.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta para onda de calor em 558 cidades de Minas Gerais até a noite desta terça-feira. De acordo com o órgão, além da capital mineira, as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de BH são atingidas, pelo menos, até hoje.



A previsão do tempo para esta terça-feira em Belo Horizonte é de céu claro com temperatura diurna elevada. De acordo com a Defesa civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 19,8°C e máxima estimada para à tarde é de 31°C.

Uma massa de ar seco mantém os índices de umidade relativa do ar baixos, em torno de 30% na capital mineira. Assim, a cidade está sob alerta de baixa umidade, até 18h de terça-feira (14). A recomendação da Defesa Civil é redobrar a atenção e hidratar-se.



Parte do país está sob uma frente fria, que deve fazer com que os termômetros registrem até 5°C a menos em algumas regiões do Brasil, mas Minas Gerais não será atingida. A previsão para o estado indica apenas que as temperaturas elevadas dos últimos dias podem sofrer um declínio a partir de quarta-feira (15/5).