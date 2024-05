Militares mineiros resgatam cão no Rio Grande do Sul

Um vídeo mostra o momento que policiais militares de Minas Gerais resgataram um cão nesse domingo (12), em Canoas, no Rio Grande do Sul, estado que sofre a maior catástrofe climática da história.

Na gravação é possível ver os policiais ambientais, que trabalham em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce Mineiro, retirando o cachorro do telhado de uma casa totalmente submersa.

De acordo com os PMs, o animal estava se equilibrando, desidratado e estressado quando os militares chegaram. A equipe realizava patrulhamento aquático para prevenir e combater saques a residências e estabelecimentos comerciais quando viram o animal no telhado.

As imagens revelam a complexidade das operações de salvamento, já que a área está tomada pela água e energizada. Os militares afirmaram que conseguiram acalmar o animal e então retirá-lo com segurança e levá-lo a um abrigo de animais, onde recebeu os devidos cuidados.

Os militares mineiros atuam em conjunto com o Comando de Polícia Ambiental da Brigada Militar para levar suprimentos à população ilhada ou em locais isolados, resgatar animais abandonados e realizar o policiamento ostensivo para evitar saques e outros delitos.

Consequências da tragédia

O número de mortos na tragédia climática no Rio Grande do Sul já chega a 147 pessoas. informação confirmada pela Defesa Civil do estado, na manhã desta segunda-feira (13/05). Um total de 447 dos 497 municípios do estado estão sendo assolados pelas chuvas e enchentes, que afetaram mais de 2,1 milhões de pessoas.