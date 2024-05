O tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG), contou, em entrevista para o "Em Minas", alguns relatos que recebeu dos militares mineiros que foram para o Rio Grande do Sul (RS) auxiliar no resgaste às vítimas das inundações que atingem o estado.

A equipe de 28 militares do CBMG, enviada no último domingo (5/5), participou do salvamento de mil pessoas ilhadas e na recuperação de vítimas de soterramentos ao longo da última semana.

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, o tenente contou que os bombeiros, que já voltaram para Minas, foram enviados num primeiro momento do desastre onde a prioridade é o salvamento de pessoas com vida e vítimas ilhadas.

“Logo no início a gente via um retorno positivo em relação à quantidade de pessoas ilhadas que eles retiraram do teto de residências e edificações. Pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que agradeciam pelo salvamento. Mas, a medida que a nossa equipe continuou lá, a gente começou a ter falas mais tristes, de necessidade de recuperação de corpos soterrados. [Como] o casal de idosos que foi encontrado juntos no mesmo ponto de lama e soterramento”, relata.

Esta foi a segunda vez que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviou pessoal para o Rio Grande do Sul em menos de um ano. Em outubro de 2023, militares mineiros foram para o Vale do Taquari, na região central do estado, também devido a chuvas intensas.

“Para a gente é muito triste o fato de uma mesma região sofrer novamente com isso em tão pouco tempo. A gente sabe a importância de estarmos presentes lá, não só para fazer o salvamento, mas também para levarmos esperança a um povo que, em tão pouco tempo, sofre com o mesmo desastre”, conta o tenente.

Onde assistir

A entrevista com o tenente Henrique Barcellos foi ao ar na noite deste sábado (11/5) na TV Alterosa e está disponível na íntegra no canal no Youtube do Portal Uai (youtube.com/portaluai).

O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e no Youtube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um terceiro bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista em textos no portal (em.com.br) e no jornal impresso de domingo.

